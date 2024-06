Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Solidariedade e Performances incríveis com Leo Santana no Allianz Parque

O domingo, 9 de junho, transcorreu em um clima de solidariedade. Com um line-up de peso, o festival “ Salve O Sul ” reuniu mais de 40 artistas no Allianz Parque , em São Paulo. Entre eles estavam Luísa Sonza — a idealizadora do evento —, Leo Santana, Ludmilla, Gloria Groove , Zé Felipe , entre outros.

Um destaque especial vai para Leo Santana , esse ícone do axé, dono do rebolado mais cobiçado do show business, arrancando suspiros de todos os presentes.

Ainda neste domingo, Leo Santana poderá ser visto na noite do pagodão baiano no “ Domingão com Huck “.

Foto: Eryck Fotografo – @eryckpatryck_ftg / EGOBrazil

