Shows de Xand Avião e Murilo Huff atraem mais de 100 mil pessoas ao São João de Maracanaú

Xand Avião, Murilo Huff, Jonas Esticado, Waldonys, Wawa e Dudu Cantor encantaram mais de 100 mil pessoas presentes na noite de ontem, dia 8, no São João de Maracanaú.

Xand Avião chama a atenção do público com a volta do balé em seus shows.

O balé, que está encantando o público neste São João, foi montado especialmente para a turnê “O Forró é Pop” de Xand Avião. O figurino foi inspirado no conceito visual da turnê, com elementos que mesclam a tradição nordestina com cores e signos do pop.

Quadrilhódromo – As quadrilhas juninas deram mais um grande espetáculo no Quadrilhódromo, que recebeu grande público neste último sábado. Na Cidade Cenográfica, vários artistas do Ceará e do Nordeste mostraram toda a riqueza da música e do teatro regionais.

O São João de Maracanaú prossegue até 23 de junho com grandes shows e mais de 200 atrações culturais.

Fotos Fred Pontes/ Divulgação

