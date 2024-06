Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Sabrina Sato reage ao ver novo visual de Nicolas Prattes para próxima novela

O ator Nicolas Prattes surpreendeu seus seguidores na noite de sexta-feira, dia 7, ao compartilhar nas redes sociais imagens de seu novo visual. A mudança foi feita para interpretar Rudá , personagem da próxima novela das nove da TV Globo, “Mania de Você”.

No seu Instagram oficial, Nicolas apareceu sem barba e com o cabelo mais longo. Na nova trama de João Emanuel Carneiro , ele será um dos protagonistas, junto com Agatha Moreira, Gabz e Chay Suede .

“Tava quieto no canto dele, vagabundo veio mexer…”, escreveu o ator na legenda da publicação. Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores elogiaram o novo visual e expressaram ansiedade para conhecer Rudá.

“Rudá chegou chegando! Gostei”, comentou uma seguidora. “Eitaaa… mais uma do João Emanuel Carneiro ! Vai ser bom demais”, disse outra. “Parabéns, sou seu fã, ansioso aqui pra acompanhar mais uma brilhante atuação sua”, declarou um terceiro.

Sabrina Sato , sua namorada, também fez questão de elogiá-lo. Encantada com a mudança do amado, a apresentadora deixou uma bela declaração junto com o elogio: “Rudá, você é lindo. Te amo”, escreveu, completando a mensagem com um emoji apaixonado.

Com previsão de estreia para o segundo semestre deste ano, “Mania de Você” substituirá o remake de “Renascer”, atualmente exibido no horário nobre da TV Globo. Além de Nicolas Prattes, Agatha Moreira, Gabz e Chay Suede , o elenco do novo folhetim contará com grandes nomes como Mariana Ximenes, Adriana Esteves, Rodrigo Lombardi e Ângelo Antônio .

