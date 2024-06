Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Polêmica: Chiquinho Scarpa se retrata após declaração infeliz

O empresário Chiquinho Scarpa utilizou suas redes sociais na última sexta-feira (7) para se desculpar após uma declaração polêmica. Durante sua participação no podcast Festa da Firma, apresentado por Wellington Muniz, o Ceará, ele causou surpresa ao afirmar que não gosta de se relacionar ou conversar com pessoas pobres.

Em seu Instagram, Chiquinho Scarpa explicou que sua fala foi apenas uma brincadeira. “Compartilho com vocês a nota oficial! O podcast é um programa de humor, onde há representações. Lamento muito pelo transtorno e pelas interpretações sobre o ‘personagem’ que atuei durante a entrevista”, afirmou.

Ele reforçou que respeita todas as diferenças: “Nunca fiz distinção entre as pessoas, sempre tratei todos com muito respeito! Há anos tenho uma vida pública e quem me conhece sabe disso!”.

No podcast, Chiquinho Scarpa explicou o motivo de sua repulsa: “O pobre sempre tem algo para pedir. Se você perguntar, a pior coisa é dizer: ‘Como vai?’. Aí você está frito. Ele começa a falar: ‘Minha mãe está doente, meu pai perdeu a perna, minha filha perdeu o dente’. Ele fica meia hora contando todos os problemas. Nunca pergunte a um pobre como ele vai”.

O post Polêmica: Chiquinho Scarpa se retrata após declaração infeliz apareceu primeiro em EGOBrazil .