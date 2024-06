Pai coruja! Arthur Aguiar se diverte ao dançar com a filha em festa junina Arthur Aguiar participou da festa junina da escola onde sua filha, Sophia, de cinco anos, estuda. Durante o evento, o ator se apresentou ao lado da menina na quadra do colégio, localizado na região metropolitana de São Paulo. Este ano, a turma de Sophia fez uma coreografia onde os pais dançavam com seus filhos. Para […]O post Pai coruja! Arthur Aguiar se diverte ao dançar com a filha em festa junina apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Pai coruja! Arthur Aguiar se diverte ao dançar com a filha em festa junina