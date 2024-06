MC Binn revela que combinou ‘código’ com a mãe durante o BBB 24

Ex-participante do BBB 24, MC Binn revelou em entrevista ao podcast ‘PodPah’, na sexta-feira, 7, que tentou driblar a produção do reality show ao combinar um código secreto com sua família antes de entrar no confinamento. O objetivo era obter, de forma implícita, informações sobre seu desempenho no jogo.

No podcast, MC Binn detalhou o acordo que fez com sua mãe, Mariza Ventura. Ele explicou que o código consistia em observar a cor da boina que ela usaria nos vídeos do Almoço do Anjo: uma boina vermelha indicaria que ele estava mal no jogo, enquanto uma boina roxa significaria que ele estava indo bem. No entanto, ele descobriu que os vídeos são gravados com antecedência, o que comprometeu o plano.

“O código com a minha mãe foi o seguinte: se ela estivesse com uma boina vermelha, eu estava mal. Se ela estivesse com a boina roxa no vídeo, eu estava bem. Só que quando ela gravou, eu estava bem no jogo”, explicou MC Binn . Ele acrescentou que, quando finalmente venceu a prova do Anjo, já não era mais um dos favoritos do público.

“Minha mãe estava orando para eu não ganhar a prova do Anjo, porque o vídeo viria com a boina roxa. Só que, nessa altura, eu já estava mal no jogo. Ela pensou: ‘Nossa, ele não pode ganhar porque vai achar que está bem'”, relatou o ex-BBB.

MC Binn contou que essa tentativa de comunicação era sua única maneira de obter informações do mundo externo durante o confinamento. “Você sabe que eles vão editar o vídeo, então precisa de algo que chegue até você. Imagina, estar lá dentro sem nenhuma informação do mundo”, concluiu.