Ludmilla comemora ingressos esgotados para o ‘Numanice’ e assume ansiedade Ludmilla é uma das atrações do Festival Salve O Sul, organizado por Luísa Sonza em São Paulo, neste domingo (9). O evento tem como objetivo ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes que devastaram o estado. Antes de subir ao palco, Ludmilla conversou com Quem e compartilhou suas expectativas para a […]O post Ludmilla comemora ingressos esgotados para o ‘Numanice’ e assume ansiedade apareceu primeiro em EGOBrazil.

