Lucinha Araújo e Gracyanne Barbosa no lançamento do enredo da Camisa Verde e Branco em SP

A noite de lançamento do enredo da escola de samba Camisa Verde e Branco para o Carnaval de 2025 foi marcada por muita emoção e celebração, contando com a presença ilustre de Lucinha Araújo , mãe do inesquecível cantor Cazuza , e da musa fitness Gracyanne Barbosa , que foi anunciada como a nova madrinha de bateria da agremiação.

Homenagem a Cazuza: “O Incomparável Poeta Exagerado”

A escolha do enredo para o Carnaval de 2025 foi uma verdadeira homenagem a um dos maiores ícones da música brasileira: Cazuza . Com o tema “ O Incomparável Poeta Exagerado, Cazuza “, a escola de samba Camisa Verde e Branco promete emocionar a avenida ao retratar a vida e obra do cantor e poeta que marcou gerações com suas letras profundas e atitude rebelde.

Lucinha Araújo , mãe de Cazuza, esteve presente no evento e não escondeu a emoção ao ver seu filho sendo lembrado de forma tão especial. “É um orgulho imenso ver o legado do meu filho sendo celebrado dessa maneira. Cazuza sempre teve uma ligação forte com o samba e com a cultura brasileira. Tenho certeza de que será um desfile inesquecível”, disse ela.

Gracyanne Barbosa: A Nova Madrinha de Bateria

Outro momento de destaque da noite foi o anúncio de Gracyanne Barbosa como a nova madrinha de bateria da Camisa Verde e Branco . Conhecida por sua dedicação ao fitness e presença marcante no Carnaval, Gracyanne não escondeu a alegria ao receber o convite. “Estou muito honrada e feliz em poder representar a bateria da Camisa Verde e Branco.

Uma Noite de Emoção e Samba

O evento de lançamento contou ainda com a presença de diversos sambistas e personalidades do mundo do Carnaval, além de uma apresentação especial da bateria da Camisa Verde e Branco , que deu um show à parte e animou os presentes com o ritmo contagiante do samba.

Com a combinação do enredo emocionante homenageando Cazuza e a presença vibrante de Gracyanne Barbosa, a Camisa Verde e Branco promete fazer história no Carnaval de São Paulo em 2025. A expectativa é alta, e a comunidade já está se mobilizando para fazer um desfile memorável, repleto de emoção e homenagens ao eterno poeta exagerado.

A Preparação para o Carnaval de 2025

A preparação para o Carnaval de 2025 já começou a todo vapor, e a Camisa Verde e Branco está empenhada em entregar um espetáculo que fique na memória de todos. Os ensaios, as fantasias e os carros alegóricos já estão sendo planejados com todo o cuidado e dedicação para honrar a memória de Cazuza e fazer jus à tradição da escola.

O público, ansioso, já começa a imaginar como será a homenagem a Cazuza na avenida, e a expectativa só aumenta. Com Lucinha Araújo e Gracyanne Barbosa ao lado da comunidade, a Camisa Verde e Branco tem tudo para fazer um desfile inesquecível e marcar o Carnaval de São Paulo em 2025 .

