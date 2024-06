Tiago Ghidotti Junior Lima faz apresentação solo e arrasa na coreografia no Festival Salve O Sul

Junior Lima deu um show ao cantar e dançar as músicas de seus álbuns solo volume 1 e 2, lançados recentemente, durante participação no Festival Salve O Sul , que aconteceu neste domingo (9), no Allianz Parque , em São Paulo, com apresentações de vários artistas.

Junior Lima deixou o público babando com as performances de “Cena de filme”, “Seus Planos” e “Paraquedas”.

Em recente entrevista, Junior falou do lançamento da segunda parte do álbum “Solo — Vol. 2”, que tem 13 faixas e chega sete meses depois da primeira empreitada sozinha do cantor. O trabalho é recheado de sentimentos, angústias, amores e até alguns traumas que o acompanharam durante a carreira.

O artista, que acaba de completar 40 anos, esbanjou muito carisma e simpatia, e falou abertamente sobre as inspirações para o compor o disco.

Ele relembrou ainda os bastidores do clipe da música “Seus Planos”, em que aparece nu, falou que uma das canções foi inspirada em uma crise em seu casamento com a mulher, Mônica Benini, e que quase culminou na separação do casal. O momento conturbado é retratado na música “Dá Pra Ser Leve”, a terceira faixa de “Solo. Vol 2”.

