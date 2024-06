Festival Salve O Sul reúne artistas em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul Diversos famosos marcaram presença no festival beneficente Salve O Sul, que acontece neste final de semana no Allianz Parque, em São Paulo. O evento, que visa arrecadar fundos para ajudar as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no mês passado, contou com a participação de várias personalidades da música brasileira. Entre […]O post Festival Salve O Sul reúne artistas em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Festival Salve O Sul reúne artistas em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul