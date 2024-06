Tiago Ghidotti Davi Brito, Matteus Amaral e Isabelle Cunhã posam juntos nos bastidores do São João da Thay

No ultimo sábado (8), os finalistas do Big Brother Brasil 2024 , Davi Brito, Matteus Amaral e Isabelle Cunh ã surpreenderam os fãs ao posarem juntos nos bastidores do São João da Tha y. O evento, organizado pela influenciadora Thaynara OG , reuniu diversas celebridades e personalidades da mídia para celebrar uma das festas mais tradicionais do país.

Encontro nos bastidores do São João da Thay

O São João da Thay é conhecido por ser um dos eventos mais badalados do calendário de festas juninas, e não poderia ser diferente neste ano. O encontro nos bastidores do evento foi marcado por muita descontração e alegria, com os finalistas do BBB 2024 se divertindo e interagindo com os demais convidados. A presença de Davi Brito, Matteus Amaral e Isabelle Cunhã trouxe ainda mais brilho e animação para a festa.

Os três ex-participantes do reality show foram bastante solicitados para fotos e autógrafos, demonstrando a popularidade que conquistaram durante suas participações no programa.

Davi Brito, Matteus Amaral e Isabelle Cunhã aproveitaram o momento para celebrar a amizade que construíram dentro da casa mais vigiada do Brasil, e compartilharam alguns cliques nas redes sociais para alegria dos fãs que torceram por eles durante toda a temporada.

Em outro momento se juntaram com Marcos Vinicius e Beatriz Reis também participantes do Big Brother Brasil 24

Davi Brito, Matteus Amaral e Isabelle Cunhã juntos

A presença de Davi Brito, Matteus Amaral e Isabelle Cunhã juntos nos bastidores do São João da Thay mostrou que a amizade construída no BBB 2024 vai muito além do confinamento. Os três finalistas se mostraram bastante entrosados e felizes em poder compartilhar momentos especiais fora da casa, reforçando a conexão que criaram durante o programa. A união e a cumplicidade entre eles foram evidentes, emocionando os fãs que acompanharam de perto suas jornadas no reality show.

A participação de Davi Brito, Matteus Amaral e Isabelle Cunhã no São João da Thay foi um verdadeiro sucesso, e os fãs já estão ansiosos para saber quais serão os próximos passos dos ex-BBBs após o fim do programa. A energia positiva e a alegria contagiante dos finalistas do BBB 2024 certamente deixaram uma marca especial no evento, que ficará na memória de todos os presentes.

Fotos: Lucas Ramos / Brazil News

