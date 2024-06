Tiago Ghidotti Chitãozinho e Xororó, Maiara e Maraisa, Luan Pereira e Luan Santana fazem show memorável no Rodeio de Americana

Neste sábado, 8 de junho, o Rodeio de Americana recebeu uma noite histórica com a presença de grandes nomes do sertanejo. Chitãozinho e Xororó, Maiara e Maraisa, Luan Santana e Luan Pereira subiram ao palco do Parque de Eventos CCA, encantando o público com suas performances memoráveis.

Sobre o Rodeio de Americana

A 36ª edição do Rodeio de Americana , que acontece de 7 a 16 de junho de 2024, já começou a se destacar como um dos eventos mais aguardados do ano. Pela primeira vez, o Clube dos Cavaleiros de Americana disponibilizou a pré-venda dos ingressos para todos os setores, um marco na história do evento.

Conhecido por sua estrutura impecável e segurança exemplar, o Rodeio de Americana é aclamado como o “evento mais seguro do segmento”. Com mais de 400 provas divididas entre montaria em touros, cutiano e três tambores, o evento conta com a chancela da Professional Bull Riders (PBR), a maior e mais importante competição em touros do mundo.

A Noite de Sábado

A noite de sábado foi marcada por apresentações de tirar o fôlego. Chitãozinho e Xororó , uma das duplas mais icônicas do sertanejo, abriram o show com clássicos que fizeram história na música brasileira. Em seguida, Maiara e Maraisa animaram o público com seus sucessos recentes, mostrando porque são uma das duplas femininas mais populares do gênero.

Luan Santana , sempre carismático, subiu ao palco e manteve a energia lá em cima com hits que estão no topo das paradas.

Fechando a noite com chave de ouro, Luan Pereira trouxe um toque jovem e moderno ao evento, conquistando os presentes com seu talento e simpatia.

Gerencie Suas Expectativas

Com uma programação que promete surpreender e superar todas as expectativas, o Rodeio de Americana 2024 está apenas começando. A grade artística completa ainda está sendo definida, mas já é certo que o evento continuará a atrair multidões e a proporcionar momentos inesquecíveis para os fãs de música sertaneja e de rodeio.

Em 2023, o evento contou com 19 artistas que brilharam nos palcos, incluindo talentos da música eletrônica e sertaneja. Para este ano, a promessa é de mais sucesso e de novas histórias sendo escritas no palco do Parque de Eventos CCA.

A 36ª edição do Rodeio de Americana está pronta para quebrar recordes e se consolidar como um dos maiores eventos do Brasil. Com um início tão promissor, os próximos dias prometem ser de muita emoção e diversão para todos os presentes.

Com uma organização exemplar e artistas de renome, o Rodeio de Americana segue sendo um dos eventos mais importantes e aguardados do calendário brasileiro.

Foto: Gean Lucas Fotografia / EGOBrazil

