Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Carlinhos Brown faz apelo durante show beneficente para o Sul: “O importante”

Na tarde deste domingo, Carlinhos Brown foi uma das atrações do Festival Salve o Sul , um evento dedicado a angariar fundos para ajudar os afetados pela tragédia no Rio Grande do Sul. Antes de subir ao palco, o artista refletiu sobre o papel solidário da música em momentos como esse.

O cantor compartilhou seus pensamentos, dizendo: “É crucial que tenhamos um olhar que vá além do que ocorreu no Rio Grande do Sul, porque isso já é parte do passado, embora os esforços de reconstrução estejam em curso.

O que realmente precisamos é conscientizar a sociedade sobre a importância de cuidarmos do meio ambiente. O Rio Grande do Sul apenas está lidando com as consequências dos erros da humanidade”, iniciou.

“A música já tem um caráter solidário intrínseco. Imaginar um mundo sem música seria bastante monótono. Os pássaros não cantariam, a comunicação seria diferente. A música nasceu para ser solidária e os artistas brasileiros, a cada dia, têm se mostrado mais engajados nessas causas.

Sinto-me muito feliz em saber que tenho tantos colegas comprometidos com a solidariedade”, complementou.

Durante a conversa, Brown também mencionou a possibilidade de uma colaboração musical com Xamã em breve: “Estou sempre aberto a novas oportunidades, para inspirar e descobrir novas formas de expressão. Seria uma honra trabalhar ao lado de Xamã, um artista incrível.

Além de ser um talentoso ator, é um músico excelente e compositor habilidoso, ele está muito conectado com a linguagem contemporânea. Será uma grande honra colaborar com ele”.

Foto: Eryck Fotografo – @eryckpatryck_ftg / EGOBrazil

O post Carlinhos Brown faz apelo durante show beneficente para o Sul: “O importante” apareceu primeiro em EGOBrazil .