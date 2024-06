Em recuperação, Ary Fontoura promete voltar a ver seus fãs com clareza Nesta tarde de sexta-feira, 7, o renomado ator Ary Fontoura, aos 91 anos, recorreu às redes sociais para informar aos seus seguidores sobre uma cirurgia ocular iminente. Em um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, o ator aparece vestido com trajes hospitalares, fazendo leveza sobre o procedimento que está por vir. “Aqui estou eu, […]O post Em recuperação, Ary Fontoura promete voltar a ver seus fãs com clareza apareceu primeiro em EGOBrazil.

