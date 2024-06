Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Em busca de novos horizontes, Simony revela planos de viver nos Estados Unidos!

No sábado, 8 de junho, o condomínio Champions Gate, localizado em Orlando, na Flórida, foi o cenário escolhido para o início do “ Projeto Conexão Brazil Flórida “. Durante o evento, um grupo exclusivo composto por empresários, artistas – como Simony – e influenciadores digitais se reuniram para debater sobre possibilidades e oportunidades de negócios direcionados aos brasileiros que residem na Flórida.

Enquanto estava no evento, a antiga integrante do famoso grupo Balão Mágico compartilhou que tem planos de morar por um tempo nos Estados Unidos junto com seus filhos. Simony deseja, dessa forma, estabelecer sua residência de forma temporária fora do país.

Simony expressou o desejo de proporcionar a eles a chance de estudar mais e vivenciar de perto a língua inglesa e os hábitos dos americanos.

Em agosto de 2022, é importante ressaltar que Simony recebeu o diagnóstico de câncer no intestino. A partir desse momento, a artista enfrentou desafios e decidiu dividir publicamente sua jornada, tanto as adversidades quanto as conquistas significativas no combate à enfermidade.

Além de Simony, evento reuniu influenciadores

Diversos influenciadores e repórteres paulistas também estiveram presentes no evento.

Além de prestigiarem o lançamento, aproveitaram a oportunidade para desfrutar de alguns dias em Orlando, conhecendo as atrações locais.

O “ Programa Brasileiros em Ação na Flórida “, criado por Alessandra Astolphi e Fada , tem como objetivo estabelecer relações comerciais e abrir portas para oportunidades de negócios para a comunidade brasileira no estado da Flórida

Foto: Renato Cipriano/ Divulgação

