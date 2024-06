Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Show de solidariedade e celebração, traz Festival “Salva o Sul” no Allianz Parque

Na noite de sexta-feira, dia 7 de junho, o Allianz Parque em São Paulo se tornou o epicentro de uma emocionante celebração da música sertaneja e solidariedade. No primeiro dia do Festival “ Salva o Sul “, artistas renomados se uniram em prol dos últimos acontecimentos no Rio Grande do Sul, em um gesto de apoio e arrecadação de recursos para comunidades afetadas.

O palco brilhou com a presença marcante de Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e o cantor Leonardo . Juntos, esses ícones da música sertaneja compartilharam seus talentos e entrelaçaram suas vozes para uma plateia fervorosa, unida em um propósito maior: ajudar aqueles que enfrentam desafios no Sul do Brasil.

O público, que lotou o estádio, foi embalado por uma série de clássicos atemporais, cujas letras ecoam sentimentos de amor, saudade e esperança. Entre palmas e coros entusiasmados, os presentes testemunharam não apenas um show musical, mas um momento de conexão e empatia.

Enquanto as melodias envolviam a multidão, nos bastidores, equipes de voluntários e organizações trabalhavam incansavelmente para arrecadar fundos e suprimentos essenciais destinados às áreas afetadas. O Festival “ Salva o Sul ” não era apenas sobre entretenimento; era sobre solidariedade em ação, sobre pessoas se unindo para fazer a diferença.

Além da música e da solidariedade, o evento também serviu como um lembrete poderoso da resiliência do povo brasileiro. Em meio às adversidades, surge uma força indomável, capaz de superar qualquer desafio quando as mãos se unem em solidariedade e esperança.

Enquanto as luzes se apagavam e os acordes finais ecoavam pelo estádio, ficava claro que o Festival “ Salva o Sul ” não era apenas um evento isolado, mas um testemunho da capacidade da música e da humanidade de transcender fronteiras e inspirar mudanças significativas. Que essa noite de solidariedade e música seja apenas o começo de um esforço contínuo para reconstruir, apoiar e fortalecer as comunidades do Sul do Brasil.

Foto: Eryck Fotografo – @eryckpatryck_ftg / EGOBrazil

