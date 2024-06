Luisa Sonza se emociona durante apresentação dos “Amigos” no Festival Salve o Sul Na noite desta sexta-feira (7), o Allianz Parque se transformou em um verdadeiro palco de emoções durante o primeiro dia do Festival Salve o Sul. Entre os artistas que brilharam sob os holofotes estavam Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e o icônico Leonardo, reunidos sob o nome “Amigos“. Enquanto os acordes de […]O post Luisa Sonza se emociona durante apresentação dos “Amigos” no Festival Salve o Sul apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Luisa Sonza se emociona durante apresentação dos “Amigos” no Festival Salve o Sul