Colaboração para EGOBrazil em São Paulo David Martins CEO da Martins Development cresce no mercado global e ganha destaque no mercado americano

David Martins , gestor da Martins Development revela como investir em imóveis na Flórida pode ser a chave para retornos acima da média em meio à atual conjuntura econômica

Desde outubro de 2023, o dólar vem experimentando uma queda significativa, passando de sua máxima de R$ 5,16 para os atuais R$ 4,91, representando uma redução de 5%. Esta mudança não só amplia o poder de compra do real, mas também ocorre em um cenário de cortes nas taxas de juros pelo Banco Central, deixando os investidores de renda fixa com poucas opções.

A resposta para aqueles que buscam rendimentos acima da média em moeda forte pode estar no atrativo mercado imobiliário da Flórida, nos Estados Unidos. Empresas brasileiras, como a Martins Development , têm desempenhado um papel fundamental ao facilitar o acesso a esse mercado para investidores interessados.

David Martins , gestor da Martins Development, destaca a oportunidade de “dolarizar parte do patrimônio” como uma estratégia atraente em um momento de taxas de juros e dólares em baixa no Brasil. Sua empresa, sediada na Flórida e especializada em investimentos imobiliários americanos, tem acompanhado a tendência crescente de investidores buscando aproveitar as condições favoráveis.

A queda nas taxas de juros nos Estados Unidos abre portas para ótimas condições de financiamento, inclusive para estrangeiros, tornando o investimento em imóveis na Flórida uma alternativa atraente. O processo pode ser conduzido à distância, com segurança jurídica e contábil, bastando seguir as orientações de profissionais confiáveis.

O déficit habitacional significativo e as perspectivas de mais quedas nas taxas de juros nos Estados Unidos tornam o momento propício para investir no mercado imobiliário. A Martins Development oferece um acompanhamento transparente do processo de construção, garantindo que o investidor tenha uma experiência sem complicações.

A empresa também fornece suporte na aquisição de terrenos, venda de casas, indicações de contadores e bancos para financiamento, visando proporcionar a melhor experiência possível ao investidor. Com um compromisso de garantias pós-obra, a Martins Development visa assegurar que o investidor tenha tranquilidade na hora da venda, eliminando esforços adicionais além do investimento inicial.

