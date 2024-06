Tiago Ghidotti Por onde anda Gaby Rodin, primeira drag assistente de palco da TV brasileira

Artista, de 45 anos, ficou conhecida no Brasil no programa ‘Tudo Pela Audiência’, do Multishow. No mês em que se celebra o Orgulho LGBTQIAPN+, Gaby Rodin relembra como a oportunidade de trabalhar ao lado de Tata Werneck e Fabio Porchat mudou sua vida e abriu portas para sua carreira.

Durante as três temporadas do extinto programa, exibido no canal Multishow entre 2014 e 2016, Gaby foi uma das assistentes de palco. Hoje, oito anos após o fim do humorístico, a artista reflete com gratidão sobre esse momento marcante de sua carreira e destaca a importância do audiovisual em dar visibilidade a artistas LGBTQIAPN+.

“Participar do ‘Tudo Pela Audiência’ como assistente de palco foi incrível. Ficar conhecida nacionalmente abriu muitas portas. Com a enorme visibilidade do programa, recebi diversas ofertas de trabalho. Mudou minha vida, e sou muito grata por isso. Representar uma classe artística frequentemente esquecida ou invisibilizada foi uma honra”, conta Gaby Rodin .

Gaby Rodin enfatiza a importância dessas oportunidades para que mais artistas LGBTQIAPN+ possam mostrar seu talento: “Não precisamos esperar o mês do orgulho para que nossa comunidade tenha voz e visibilidade. Nossa luta e resistência são diárias.”

Gaby Rodin se orgulha de ser a primeira drag queen a ocupar o cargo de assistente de palco de um programa de TV e relata que ainda é reconhecida nas ruas. “Foi um momento mágico. Não sabia que era a primeira drag queen assistente de palco na TV até a mídia anunciar. Isso trouxe muita felicidade e novos trabalhos que enriqueceram minha carreira. Quase dez anos depois, as pessoas ainda me reconhecem como a Gaby do ‘Tudo Pela Audiência’. É formidável”, diz Gaby.

Gaby Rodin recorda com carinho sua relação com os apresentadores do programa. “Momentos com Fabio e Tata eram sempre engraçados, criativos e de grande aprendizado. Estar com eles era uma nova dinâmica a cada dia, sempre com muitas gargalhadas e profissionalismo. Digo sempre que estar com eles é um grande aprendizado”, relembra.

Atualmente, Gaby Rodin é dona do ‘Spa da Beleza’ em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, e se prepara para voltar aos palcos. “Escolhi ficar fora dos shows por um tempo para cuidar de mim. Hoje me sinto completa e madura. O universo dos shows exige muita dedicação, e na época eu não podia me dedicar tanto. Decidi fazer uma pausa para garantir que cada projeto seja bem feito”, explica ela.

Gaby Rodin já iniciou a preparação para sua turnê de seis meses, prevista para início de 2025, que passará por países como Portugal, Itália e França. “Quero fazer algo novo e diferente, levando um pouco da nossa cultura rica. Estou preparando shows temáticos, com muita brasilidade e, claro, samba. Serão apresentações dançantes e muito alegres, mas ainda é segredo”, diz, rindo.

