Ítalo Aretuza Lovi lança novo single “Arrocha o Nó”

Precursora do drag music no Brasil, Aretuza Lovi lança nesta quinta-feira (06), seu mais novo single, “Arrocha o Nó”. A faixa, que é o segundo lançamento de um álbum inédito inspirado no Nordeste e no Norte, chega dando continuidade a uma nova fase na carreira da artista.

Sucesso absoluto em 2022 com o disco “Borogodó”, onde já trazia uma reconexão com suas raízes, a artista não se acomoda e busca sempre inovar. Em seu novo projeto, a cantora, que nasceu em Goiás, mas morou grande parte de sua vida no Nordeste do país, trará uma mistura de ritmos, mesclando batidas eletrônicas com o forró, um dos estilos musicais mais populares e tradicionais da região.

Segundo a artista, todo o processo criativo da faixa aconteceu de uma maneira muito natural, principalmente pela importância que a expressão ‘Arrocha o Nó’ tem em sua vida. “Sou uma pessoa muito iluminada e abençoada com letras. Assim como várias outras, a ideia dessa música surgiu do nada. Essa frase, que tão marcante pra mim veio à minha cabeça enquanto eu estava na rua, e comecei a escrever a letra inteira. Acredito que foi um grande presente”, conta.

Além do ditado popular, que é muito usado, especialmente no contexto do forró, Aretuza buscou trazer referências de bandas do gênero que marcaram sua trajetória. “Eu trouxe muito a influência dessas bandas e em especial essa frase que é tão marcante nas apresentações. As pessoas costumam dizer ‘Arrocha o Nó do Forró’ quando o forró vai tocar. Incluímos referências a nomes de grupos e também misturamos instrumentos típicos na música”, diz.

Já nos versos, a cantora descreve um clima de sedução, convidando alguém para se juntar a ela na dança e no ritmo do forró. A expressão “Arrocha o Nó”, comum no Nordeste que significa intensificar ou apertar algo, é usada para descrever a intensidade da dança. “Arrocha o nó do forró / Se esfrega em mim, nós dois juntin / Fica melhor / Eu avisei meu bem vou além / Pressão subiu acelerou a mais de 100 / Sente o forrozão que é show”, canta Aretuza.

Aretuza revela que “Arrocha o Nó” é apenas uma amostra do que está por vir na produção. A canção composta pela própria artista e produzida por S4TAN e Noize Men, promete colocar todo mundo para dançar e celebrar essa potente cultura. “Tive a ideia de misturar forró com eletrônico, deixando uma vibe bem pra cima. Testei essa combinação e deu muito certo, resultando em algo muito bom. Convidei dois parceiros para trabalhar nessas ideias comigo. Somamos forças e conseguimos um resultado incrível, do qual estou muito feliz”, expressa.

Sobre Aretuza

Aretuza Lovi é cantora, compositora, atriz e drag queen, criada por Bruno Nascimento. A artista multifacetada foi a precursora da Drag Music no Brasil, incentivando outros artistas a fortalecerem o meio. Hoje, se destacando como um dos grandes nomes representantes da cena, acumula mais de 117 mil ouvintes mensais no Spotify, meio milhão de seguidores no Instagram e impressionantes 87 milhões de views no YouTube. Além disso, ocupa a posição de jurada no “Show de Calouros”, no “Programa Silvio Santos”, no SBT.

Veja a letra de “Arrocha o Nó”

Arrocha o Nó

Produtores: S4TAN e Noize Men

Composição: Aretuza Lovi

Tá gostosinha, tá

Tá delicinha, tá

Sai rodada dando pala de calcinha

Pode se preparar

Que agora eu vou jogar

Presta atenção eu tô afim de te ensinar

Arrocha o nó do forró

Se esfrega em mim, nós dois juntin

Fica melhor

Eu avisei meu bem vou além

Pressão subiu acelerou a mais de 100

Sente o forrozão que é show

