Xuxa Meneghel arrasa em evento de lançamento do Disney+ Xuxa Meneghel foi uma das estrelas que brilharam no tapete vermelho do evento de lançamento do novo Disney+, realizado no Copacabana Palace, Rio de Janeiro, na noite de terça-feira, 4 de junho. Xuxa Meneghel chamou a atenção com seu elegante traje escuro e posou para os fotógrafos. A partir deste segundo semestre, a plataforma de […]O post Xuxa Meneghel arrasa em evento de lançamento do Disney+ apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Xuxa Meneghel arrasa em evento de lançamento do Disney+