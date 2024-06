Tiago Ghidotti Sozinha e poderosa: Bruna Marquezine brilha em evento sem o ex

Na noite de terça-feira, 4 de junho, o Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi palco de um evento de celebração do novo Disney+, que reuniu diversas personalidades. Entre os presentes, destacaram-se Xuxa Meneghel , que terá uma série no canal de streaming, e Bruna Marquezine .

Bruna Marquezine , que recentemente tem sido alvo de rumores de um relacionamento com João Guilherme, chegou sozinha ao red carpet. No entanto, no fim de semana anterior, o filho de Leonardo foi visto entre os convidados da festa da mãe da atriz, Neide Maia.

Segundo o jornal O Dia, João Guilherme tentou disfarçar, mas acabou sendo flagrado pelos paparazzi. Além de Bruna Marquezine e João Guilherme , a festa também contou com a presença do pai da atriz, Telmo Maia, e da irmã, Luana. Um detalhe que chamou a atenção dos fãs foi que Luana começou a seguir o ator nas redes sociais.

Fotos: Roberto Filho / Brazil News

O post Sozinha e poderosa: Bruna Marquezine brilha em evento sem o ex apareceu primeiro em EGOBrazil .