Eliezer mostra fotos de criança e provoca Viih Tube: "Lua é minha cara"

Eliezer , ex-participante do BBB 22, surpreendeu seus seguidores nas redes sociais nesta segunda-feira, dia 3, ao compartilhar algumas fotos de sua infância.

Ao postar as imagens no Instagram, o influenciador digital aproveitou para compará-las com sua filha, Lua Di Felice , de 1 ano, e provocou a esposa, a influenciadora e ex-BBB Viih Tube , destacando a semelhança entre pai e filha.

“Haja o que houver, a Lua é a minha cara. E não há como negar. Fiz essa rima só pra Viih lembrar que haja o que houver, a minha cara a Lua será”, brincou ele na legenda da publicação.

Os seguidores comentaram com suas opiniões. “A Viih Tube não é a Joelma , mas a Lua traiu ela! É a cara do pai!”, brincou um internauta. “Realmente, a Lua é a cara do pai kkk, a cópia do Eli”, disse outra.

“ Lua parece mais com o Eli do que o próprio Eli “, afirmou uma fã. “Nossa, achei parecida mesmo, agora queremos comparar com a Viih bebê”, falou mais uma.

Vale lembrar que Eli e Viih estão esperando o segundo filho, que será um menino. O bebê se chamará Ravi e já tem mais de 150 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram.

