Elenco de Priscilla, A Rainha do Deserto brilha em passagem de cena exclusiva no Teatro Bradesco

O elenco do musical “ Priscilla, A Rainha do Deserto ” encantou a todos durante a coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira no Teatro Bradesco. Reynaldo Gianecchini, Wally Ruy , Diego Martins e Verónica Valenttino posaram juntos para fotos, exibindo o glamour e a energia que prometem marcar o espetáculo.

A coletiva foi um prelúdio emocionante para a tão aguardada estreia do musical, que já conquistou plateias ao redor do mundo com suas performances vibrantes e trilha sonora contagiante. Durante o evento, os atores também participaram da primeira passagem de cena, aparecendo pela primeira vez caracterizados como seus personagens. A transformação dos artistas em suas personas cênicas foi um dos momentos mais aplaudidos do dia, proporcionando um vislumbre da magia que o público pode esperar.

Reynaldo Gianecchini , conhecido por seu talento e carisma, destacou a importância do musical em sua carreira e a alegria de fazer parte de uma produção tão icônica. “ Priscilla é mais do que um espetáculo; é uma celebração de diversidade e amor”, afirmou Gianecchin i. Wally Ruy e Diego Martins , que completam o trio principal, também expressaram seu entusiasmo e falaram sobre a preparação intensa para dar vida aos personagens com autenticidade e paixão.

Verónica Valenttino , que interpreta uma das figuras centrais do musical, ressaltou a relevância da peça nos tempos atuais. “ Priscilla aborda temas importantes como aceitação e identidade, e fazê-lo com tanto brilho e alegria é uma experiência única”, disse Valenttino.

A coletiva de imprensa não só reforçou a expectativa em torno da estreia, mas também evidenciou a dedicação e o talento do elenco e da equipe de produção. Com figurinos deslumbrantes, coreografias envolventes e uma história tocante, “ Priscilla, A Rainha do Deserto ” promete ser um dos grandes sucessos da temporada teatral paulistana.

A estreia oficial do musical acontece na próxima semana, e os ingressos já estão à venda, com a procura intensa indicando que a temporada será um verdadeiro triunfo. O Teatro Bradesco, com sua estrutura moderna e acolhedora, será o palco perfeito para essa produção inesquecível.

Preparem-se para uma viagem repleta de emoção, música e muita diversão com “ Priscilla, A Rainha do Deserto “.

