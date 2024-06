Tiago Ghidotti Luan Santana surpreende fãs com anúncio da novas datas para o retorno aos palcos

Luan Santana gerou preocupação entre seus admiradores ao sentir-se mal antes de uma apresentação na DivinaExpo, em Minas Gerais, no sábado (1), e ser encaminhado para uma avaliação no Hospital Israelita Albert Einstein , em São Paulo. Após três dias, a equipe de comunicação do artista anunciou que ele voltará aos holofotes ainda nesta semana e compartilhou o resultado do diagnóstico.

Foi divulgado pela equipe de Luan Santana que a causa do desconforto constante do cantor era uma virose. Luan Santana está descansando completamente e voltará a se apresentar na quinta-feira (6), no Catanduva Rodeio Show, no interior de São Paulo. Na sexta-feira, ele encontrará seus fãs em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e depois seguirá para um show em Americana, São Paulo, no sábado. Os shows de junho e julho também estão confirmados.

Pessoas próximas à família já havia informado que Luan Santana fez apresentações em Santa Catarina e no interior de São Paulo na quarta e quinta-feira, respectivamente. Na sexta-feira, ele descansou. No sábado, ao embarcar no avião particular, começou a se sentir fraco e com calafrios, além de febre de 38,5°C. Ao aterrissar em Minas Gerais, ainda se sentia mal, e a equipe decidiu retornar a São Paulo para que o cantor pudesse descansar em casa, onde está sob medicação e repouso.

Por ordens dos médicos, Luan Santana encontra-se em descanso total em sua residência, em Alphaville. Ele está se restabelecendo de um desconforto que o obrigou a cancelar a apresentação em Divinópolis (MG) no dia 1º de junho.

Após apresentar mal-estar e febre na terça-feira, Luan Santana buscou orientação médica com o Dr. Caio Godoy Rodrigues no Hospital Albert Einstein, Unidade Alphaville, que sugeriu a interrupção imediata de todas as tarefas para repouso completo.

Contudo, mesmo assim, Luan Santana decidiu manter sua programação de shows e fez sua apresentação em Lages (SC) na quarta-feira (29) e em Votorantim (SP) na quinta-feira (30). Já no sábado, 1º de junho, ao chegar em Divinópolis (MG), voltou a apresentar sintomas de mal-estar.

Fotos: Eryck Fotografo @eryckpatryck_ftg

