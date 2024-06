Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Luan Santana reaparece após mal súbito: ‘Zerado’

Luan Santana fez sua primeira aparição após passar por um problema de saúde nesta segunda-feira (3). Em suas redes sociais, ele postou uma foto para tranquilizar os fãs e confirmar que está se recuperando bem. O cantor Luan Santana também agradeceu o apoio recebido pelo público de Divinópolis, localizada na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, após ter cancelado o show do último sábado (1).

“Estou ótimo pessoal! Completamente recuperado! Agradeço a todos pelas mensagens carinhosas e energias positivas! Um agradecimento especial para a galera de Divinópolis MG, pelo grande apoio!

Em breve nos veremos de novo! Esta semana # LuanCity continua em Catanduva SP, a partir do dia 6 até o dia 16 em Ourinhos SP! Teremos 10 shows seguidos neste abençoado mês de junho! Que Deus esteja conosco”, compartilhou.

Recebendo apoio dos amigos e fãs nos comentários, o artista foi agraciado com palavras de carinho. “Que Deus abençoe você, meu irmão! Cuide-se, paizinho”, expressou o cantor Luan Pereira . “Fiquei assustada com o que aconteceu! Desejo uma rápida recuperação e que volte com toda a força”, comentou uma seguidora.

