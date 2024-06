Whindersson Nunes diz que está ‘queimado’ com mulheres do Brasil: “Vou ter que ir pra Índia” Neste domingo, 2, Whindersson Nunes brincou nas redes sociais sobre estar em busca de um novo amor. Por meio de seu perfil oficial no Twitter, o humorista confessou que acredita ter causado uma má impressão nas mulheres do Brasil. Tudo começou quando ele mandou uma cantada para uma influenciadora indiana, divertindo os internautas. “Tô queimado […]O post Whindersson Nunes diz que está ‘queimado’ com mulheres do Brasil: “Vou ter que ir pra Índia” apareceu primeiro em EGOBrazil.

