José Loreto comemora 40 anos ao lado de amigos e da filha Bella No último domingo (2), o ator José Loreto reuniu amigos e familiares em uma casa de festas na Zona Sul do Rio de Janeiro para celebrar a chegada dos seus 40 anos. Atualmente no ar na novela “Mar do Sertão”, Loreto chegou ao evento acompanhado da filha, Bella, de 6 anos, fruto de seu relacionamento […]O post José Loreto comemora 40 anos ao lado de amigos e da filha Bella apareceu primeiro em EGOBrazil.

