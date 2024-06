Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Gloria Groove agita Parada LGBT com performance épica no trio elétrico

Gloria Groove foi um dos artistas que se apresentou durante a Parada LGBT+, realizada no domingo, 2 de junho, e contou com a presença de várias celebridades, além de uma grande plateia que celebrava o Orgulho.

Vestida inteiramente de vermelho, seguindo a proposta de seu mais recente álbum, intitulado “Melodias da GG (Vol. 1)”, a drag queen subiu ao palco e animou a plateia com suas novas músicas de sucesso e outras já famosas, incluindo “Bonekinha” e outras.

Durante a vigésima oitava edição da Parada, que marca o início do mês do Orgulho, Gloria Groove impressionou com sua potente voz. Em seu figurino, optou por um visual monocromático, com detalhes em renda, lantejoulas prateadas e um corset.

Serenata!

“Serenata da GG Vol.1 (Ao Vivo)” já está disponível com a primeira parte do álbum inédito de pagode de Gloria Groove. A coletânea conta com 13 faixas e traz músicas inéditas, covers e regravações de canções de Gloria, em versões de pagode.

