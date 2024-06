Tiago Ghidotti Celebridades se preparam para o inicio da Parada LGBTQIAP de SP

Neste domingo, 02 de junho, a icônica Avenida Paulista, em São Paulo, será o palco de uma das maiores celebrações de orgulho LGBTQIAP+ do país. Artistas como Pabllo Vittar , Leonora Aquila e Tchaka estão entre os muitos que se preparam para participar e elevar ainda mais o espírito festivo e inclusivo do evento.

Com uma trajetória marcada pela quebra de barreiras e pelo ativismo, Pabllo Vittar se tornou um ícone da comunidade LGBTQIAP+ no Brasil e no mundo. Sua presença na Parada é não apenas uma demonstração de apoio, mas também um momento de conexão com seus fãs e com a causa que tanto defende.

Leonora Aquila , outra figura proeminente na cena drag brasileira, traz sua energia única e seu talento para o desfile, acrescentando ainda mais brilho e diversidade ao evento. Sua presença é uma representação vibrante da pluralidade que permeia a comunidade LGBTQIAP+.

Tchaka , a lendária drag queen conhecida por sua presença cativante e performances marcantes, também marcará presença na Parada. Tchaka é uma figura respeitada e amada não apenas por sua arte, mas também por seu compromisso com a luta pelos direitos e pela visibilidade da comunidade LGBTQIAP+ .

A Parada LGBTQIAP+ de São Paulo é mais do que uma festa; é um momento de reivindicação de direitos, de celebração da diversidade e de solidariedade. A presença de figuras como Pabllo Vittar , Leonora Aquila e Tchaka destaca a importância do apoio contínuo à causa LGBTQIAP+ e inspira milhares de pessoas a se unirem em prol da igualdade e do respeito.

Fotos: Andy Santana / Brazil News

