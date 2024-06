Anitta causa polêmica ao rebater fã que a colocou acima de Jesus Na madrugada deste domingo (2), a artista Anitta respondeu a uma seguidora nos comentários de sua postagem no Instagram, que afirmou que a cantora seria ainda mais famosa do que o próprio filho de Deus. Após a divulgação do vídeo de sua apresentação no programa “Today Show” em Nova York, a “Girl From Rio” protagonizou […]O post Anitta causa polêmica ao rebater fã que a colocou acima de Jesus apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Anitta causa polêmica ao rebater fã que a colocou acima de Jesus