Virginia Fonseca exibe vídeo com detalhes da festa da filha Virginia Fonseca encanta as redes sociais ao compartilhar um vídeo cheio de fofura do aniversário de Maria Alice Virginia Fonseca, influenciadora digital, compartilhou um vídeo encantador revelando os detalhes da festa de aniversário de 3 anos de sua filha, Maria Alice, fruto de seu casamento com Zé Felipe. No vídeo, ela mostrou a preparação para […]

