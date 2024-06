Tiago Ghidotti Vinigram causa revolta e é eliminado da semana em A Grande Conquista 2

Na última quinta-feira (30), a Mansão de A Grande Conquista 2 testemunhou a saída do cantor Vinigram , que enfrentou uma série de controvérsias durante sua participação no reality show da Record. Com apenas 19,79% dos votos a seu favor, Vinigram foi eliminado após encarar a terceira berlinda da temporada, competindo contra João Hadad e Lucas de Albú .

Durante o programa ao vivo, a apresentadora Rachel Sheherazade destacou a importância do desejo do público no jogo, anunciando Hadad como o primeiro competidor salvo e revelando em seguida a eliminação de Vinigram . O cantor expressou sua gratidão pela oportunidade de participar do programa, agradecendo à Record e ao Brasil.

No entanto, a jornada de Vinigram na Mansão foi marcada por polêmicas. Em uma situação envolvendo uma brincadeira de mímica, o cantor se sentiu ofendido com um comentário de Anahí Rodrighero , que resultou em acusações de racismo. Rachel Sheherazade interveio para alertar sobre a importância de considerar o impacto das palavras.

Em outro incidente, Vinigram protagonizou uma discussão com Kaio Perroni , onde fez um gesto e um comentário obsceno, gerando repercussão negativa fora do confinamento. Sheherazade novamente interveio, enfatizando a reprovação de atitudes preconceituosas e a responsabilidade dos participantes perante o público.

Durante o programa ao vivo, Vinigram aproveitou a oportunidade para pedir desculpas a Kaio e aos telespectadores pelo seu comportamento, ressaltando que não representa quem ele é verdadeiramente. Sua eliminação marca o fim de uma jornada conturbada no reality show, enquanto os outros competidores continuam em busca da Grande Conquista .

