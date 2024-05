Whindersson Nunes passa mal no palco e confessa estado de saúde Whindersson Nunes fez uma publicação nas redes sociais afirmando que se sentiu mal no palco durante uma de suas apresentações. O humorista, de 29 anos, enfrenta quadros depressivos há muitos anos e teve os sintomas intensificados durante a perda de seu filho com Maria Lina. A data da publicação coincidiu com a data de nascimento […]O post Whindersson Nunes passa mal no palco e confessa estado de saúde apareceu primeiro em EGOBrazil.

