Silvero Pereira estreia peça e se emociona com Marieta Severo

Com o Teatro Poeira lotado, Silvero Pereira estreou o monólogo “Pequeno Monstro, na noite de quinta-feira, 30 de maio. Dona do teatro, sociedade que mantém com Andréa Beltrão , Marieta Severo prestigiou o ator em sua performance solo e, desse modo, o deixou emocionado.

Na plateia, nomes como por exemplo Andreia Horta , Ravel Andrade , Giovana Cordeiro , Júlia Rabello , Malu Vale , entre outros, aplaudiram o artista.

O espetáculo adentra o universo das violências reais e simbólicas marcadas nas existências homossexuais. Desse modo, Silvero Pereira coloca o público diante da própria inabilidade ao relatar episódios de homofobia e bullying sofridos, desde a infância, pelos corpos considerados desviantes da norma.

Como é o monólogo de Silvero PEreira

Em cena, Silvero embaralha suas referências literárias e musicais com matérias jornalísticas e memórias pessoais e de pessoas diversas, sobretudo quando passeia por lembranças da infância no interior do Ceará e por uma juventude turbulenta.

Desse modo, ao resgatar vivências relacionadas à sexualidade e gênero, ele ironiza e denuncia práticas relacionadas ao machismo estrutural e à homofobia. Ou seja, duas condutas comportamentais normalizadas socialmente que agridem, traumatizam e condenam destinos.

“Uso a minha história como fio condutor e ponta de um iceberg, e me coloco como escudo para outras histórias aqui relatadas. Essa fragmentação de histórias pessoais, ficcionais e de terceiros serve, contudo, justamente para enfatizar que não se trata de exceção, de classe ou de um lugar, é um problema social grave e que precisa de ações efetivas” reflete o ator e autor.

Com produção da Quintal Produções, as sessões acontecem quintas, sextas e sábados, às 20h; domingos, às 19h. A temporada se estenderá até 28 de julho.

