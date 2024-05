Christian Chávez, do RBD, solta a voz com Joelma Esta sexta-feira, 31 de maio, se tornou inesquecível para os fãs de Christian Chávez, do RBD, e de Joelma. O cantor subiu ao palco do show da brasileira, em São Paulo, e esbanjou talento e simpatia. Os dois trocaram elogios e ainda cantaram o hit “Voando pro Pará. “Um ser humano, uma pessoa, um artista, […]O post Christian Chávez, do RBD, solta a voz com Joelma apareceu primeiro em EGOBrazil.

