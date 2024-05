Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Zé Felipe escolhe presente de luxo para celebrar o aniversário de 3 anos da filha mais velha

O cantor Zé Felipe surpreendeu sua filha mais velha, Maria Alice , com um presente de luxo para comemorar seu terceiro aniversário. A pequena completou três anos nesta quinta-feira, 30, e já começou o dia de forma especial, abrindo presentes na mansão da família.

Para celebrar a data, Zé Felipe presenteou Maria Alice com um quadriciclo elétrico vermelho. A menina ficou radiante com o presente e não perdeu tempo, saindo pelos corredores da casa em seu novo veículo. O quadriciclo infantil elétrico, que pode ser encontrado em lojas online por valores entre R$ 2.500 e R$ 3.000, fez a alegria da criança.

Além do presente material, Zé Felipe fez uma emocionante homenagem à filha em seu perfil no Instagram. O artista expressou todo seu amor e gratidão pela presença de Maria Alice em sua vida, relembrando o momento especial em que soube que seria pai. “Lembro do dia que recebi a notícia que iria ser pai. Lembro da sensação do meu coração acelerando e quase pulando para fora do peito. Você chegou linda, como uma luz iluminando toda nossa família com seu carinho e amor. E junto com sua irmã e sua mãe, trazem meus melhores sorrisos. Peço a Deus todos os dias sua proteção e saúde. Minha Maria Alice, minha heroína, que os anjos te cubram de felicidade e sabedoria. Papai te ama muito, estou aqui por você e para você sempre. Feliz Aniversário!”, declarou.

A celebração do aniversário de Maria Alice não passou despercebida, e a homenagem carinhosa de Zé Felipe deixou claro o quanto a pequena é amada e valorizada pela família.

