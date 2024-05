Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Virginia Fonseca celebra aniversário de 3 anos da filha mais velha, Maria Alice, com emocionante homenagem

A influenciadora digital Virginia Fonseca está em festa nesta quinta-feira, 30, para comemorar o aniversário de 3 anos de sua filha mais velha, Maria Alice, fruto do casamento com o cantor Zé Felipe. Para marcar o início desse dia especial, Virginia fez uma tocante homenagem à herdeira.

A estrela compartilhou um ensaio fotográfico recente de Maria Alice e relembrou como foi descobrir que estava grávida pela primeira vez. “Hoje nossa primogênita completa 3 anos!!! 3 anos que eu conheci o maior amor da minha vida!!! Lembro como se fosse ontem, quando descobri que estava grávida… 2 meses de relacionamento com o Zé, meu pai doente, eu passando por uma barra no lado profissional, foi uma loucura!! Mas quando eu descobri que viria a Maria Alice, tudo mudou, ela desde sempre me trouxe paz, por mais que ela seja que nem eu, ligada no 220. Perto dela eu me sinto em paz, me sinto feliz, me sinto realizada!!”, contou Virginia.

Virginia também destacou a personalidade marcante de Maria Alice. “Maria Alice, você é especial, você tem uma personalidade forte e ao mesmo tempo é doce, ama ir à missa, falar com Deus, compreende as coisas, é esperta, feliz e carinhosa!!

Eu amo ser sua mãe e peço a Deus muita saúde, amor, paz, sabedoria, felicidade e sucesso!! Que você nunca perca seu jeitinho Maria Alice de ser, sua família te ama demais!! Mais que tudo!! Obrigada por ter me escolhido para ser sua mãe, sou muito grata a Deus pela dádiva de ser mãe”, finalizou a influenciadora.

Vale lembrar que, além de Maria Alice, Virginia e Zé Felipe também são pais de Maria Flor e esperam o nascimento de José Leonardo. A família tem se mostrado unida e feliz, celebrando cada momento especial juntos.

O post Virginia Fonseca celebra aniversário de 3 anos da filha mais velha, Maria Alice, com emocionante homenagem apareceu primeiro em EGOBrazil .