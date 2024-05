Tiago Ghidotti Simony dá ‘pausa’ em tratamento de imunoterapia contra o câncer e viaja para Buenos Aires

Diagnosticada com câncer de intestino em 2022, Simony está há nove meses sem nenhuma célula cancerígena. Apesar disso, ela continua fazendo tratamento de imunoterapia. A cantora deu uma “pausa” e viajou para Buenos Aires, onde participará do programa de seu amigo, Tom Cavalcante.

Simony deu detalhes sobre sua viagem. “A gente acabou de chegar em Buenos Aires e a Aysha não me deixa em paz. Ela quer ficar saindo e passeando, a gente veio para gravar o programa novo do Tom Cavalcante. Vou gravar amanhã [nesta quarta-feira, 29 de maio]”, contou ela.

“Chama ‘Acerte ou caia’, só posso contar isso para vocês. Ela [Aysha] veio de acompanhante. Aí a gente tá passeando aqui em Buenos Aires”, continuou a cantora em meio ao passeio turístico pela cidade.

Ela ainda reclamou que a capital argentina não está como costumava ser: “Sério, gente, não está barato Buenos Aires. Não é mais barato, acabou a festa. Comida e vinho sim, mas coisinhas não.”

Apesar disso, Simony não deixou de perder o encanto pela cidade. “Gente, está um frio aqui em Buenos Aires. Muito frio, vocês não têm noção. Mas é maravilhoso, eu amo Buenos Aires”, afirmou.

Vale destacar que o tratamento de imunoterapia que a cantora faz é mensal e ela já compartilhou que fez o de maio no dia 14.

Diagnóstico de Simony

Simony, de 47 anos, está há quase nove meses sem nenhuma célula cancerígena, no entanto, ela ainda seguirá por mais um ano fazendo tratamento de imunoterapia. A cantora, que foi diagnosticada com câncer de intestino em agosto de 2022, relatou que havia sido curada no início do ano seguinte e, pouco depois, destacou, por meio do seu médico, que novos exames constataram “pontos da atividade da doença”, dando início a um novo tratamento.

No dia 7 de julho do ano passado, a cantora usou as redes sociais para falar que havia sido curada da doença, mas que iria continuar o tratamento de imunoterapia. Recentemente, Simony compartilhou com seus seguidores que iria passar pelas sessões mensalmente por mais um ano.

“Fazendo minha imunoterapia sempre com muita gratidão. Tenho mais um ano pela frente. Mas tem 8 meses que não tenho nenhuma célula cancerígena. Vamos em frente, um dia de cada vez”, escreveu na ocasião.

Conforme Flávio Mavignier Cárcano, médico especialista em câncer geniturinário da Oncoclínicas, em Belo Horizonte, o tratamento de imunoterapia “faz com que as células do sistema imunológico identifiquem mais facilmente as células do câncer e ataque-as tentando exterminá-las”.

O post Simony dá ‘pausa’ em tratamento de imunoterapia contra o câncer e viaja para Buenos Aires apareceu primeiro em EGOBrazil .