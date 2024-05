Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Ex-BBB Davi Brito revela planos para fortuna de R$ 2,92 Milhões

Davi Brito , vencedor do Big Brother Brasil 24 , revelou recentemente seus planos para os R$ 2,92 milhões que ganhou no reality show. Em entrevista ao jornal O Globo, o ex-BBB compartilhou que pretende investir no ramo imobiliário para garantir um retorno financeiro sólido no futuro.

“Quero investir em imóveis, construção de casas para alugar e vender. É uma área que não para de crescer no Brasil e no mundo. É um dos investimentos que pretendo fazer. Eu tenho todo o suporte, consultoria. Estou sendo bem assessorado financeiramente para saber investir, aplicar e obter o retorno esperado”, afirmou Davi. No entanto, ele ainda não adquiriu nenhum imóvel e continua vivendo de aluguel.

Além de seus planos imobiliários, Davi revelou um desejo pessoal de longo prazo: iniciar uma faculdade de medicina em 2025. “Acredito que a faculdade ficará para o ano que vem, porque neste ano pretendo aproveitar todas as oportunidades. Pós-‘Big Brother’ foi uma agonia, muitas agendas cumpridas. Agora estou descansando um pouquinho.

Logo deve sair algo sobre as publicidades. Vai ser uma surpresa para muitas pessoas. Estava sendo muita correria, eu não estava tendo tempo. Mas estou conversando e fechando com muitas marcas. Com fé em Deus logo estaremos duplicando e triplicando esse prêmio”, contou ele.

Davi Brito parece estar aproveitando ao máximo as oportunidades que surgiram após sua vitória no BBB, equilibrando seu tempo entre descanso e preparação para novos projetos e investimentos.

