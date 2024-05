Joelma se apresenta em São José neste sábado (01) com turnê ‘Isso é Calypso’ Conhecida como a rainha do Calypso, Joelma faz a primeira apresentação na cidade como carreira solo, trazendo consigo a turnê “Isso é Calypso“. O show acontece neste sábado, 1 de junho, no Palácio Sunset. Não será apenas o show! A organização está preparando um grande arraiá para abrir o mês e completar a noite. Além […]O post Joelma se apresenta em São José neste sábado (01) com turnê ‘Isso é Calypso’ apareceu primeiro em EGOBrazil.

