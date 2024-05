Tiago Ghidotti Zeca Pagodinho quebra a internet ao adotar novo visual e se tornar meme

Zeca Pagodinho resolveu inovar em seu meme ao aparecer com uma vestimenta única para enfrentar a chegada do inverno em sua residência. A imagem que se tornou viral foi capturada em 2020, durante a época da pandemia do coronavírus.

Na foto, Zeca ressaltou o uso de touca, meias e, para finalizar, optou também por uma bermuda, lenço e uma camiseta de mangas longas. “Visual de inverno renovado!”, publicou Zeca na legenda.

Nas plataformas digitais, diversos comentários apareceram na postagem: “Zeca, personalidade única, quase um consenso. Tesouro do Brasil e do samba”, afirmou um usuário. “Tem muito estilo. Isso sim é ter autenticidade! Muito aquariano”, disse a cantora Vanessa da Mata.

O cantor de samba fará uma transmissão ao vivo na noite de segunda-feira (27), às 19h, com o intuito de arrecadar contribuições para ajudar os afetados no estado do Rio Grande do Sul.

Foto: Instagram

