Maya Massafera coloca decote pra jogo em look chiquérrimo

A influenciadora digital Maya Massafera está arrasando nos looks nas últimas semanas. Neste domingo, 26, a famosa atualizou suas redes sociais com novo ensaio fotográfico e mostrou todo seu poder com cliques encantadores.

Em seu perfil oficial do Instagram, Maya colocou seu decote para jogo e impressionou seus seguidores com seu corpão. Ela usou um conjunto de top e calção da grife Miu Miu, combinado com calças jeans e um casaco de pelo. A influenciadora fez carão para a câmera e exibiu seu look belíssimo para seus seguidores.

Nos comentários, os internautas rasgaram elogios. “Belíssima”, disse um seguidor. “Tá gata demais!”, declarou outro. “Mulher você tá um luxo de linda, como pode?”, enalteceu mais um.

Vale lembrar que a primeira aparição pública de Maya Massafera foi no Festival de Cannes, na França. Ao longo da semana, a influenciadora exibiu diversos looks incríveis no evento cinematográfico.

