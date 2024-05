Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Kayky Brito surpreende fãs ao revelar novidades sobre sua saúde pós-acidente

Durante uma interação com seus fãs nas plataformas online, Kayky Brito compartilha novidades sobre sua condição de saúde, 9 meses após o acidente. Veja todos os detalhes!

Depois de nove meses desde o acidente grave no Rio de Janeiro, o ator Kayky Brito continua em recuperação intensiva para voltar à sua rotina. No último domingo, 26, o renomado artista se manifestou em suas redes sociais para saudar seus seguidores e também para compartilhar informações sobre sua condição de saúde.

Em suas postagens no feed do seu Instagram, o artista saudou seus admiradores e compartilhou uma breve informação sobre seu processo de melhora com seus seguidores. “Olá! Diretamente da cidade maravilhosa, onde o calor é presente o ano todo, hoje faz frio no Rio. E aí com vocês? Desejo que esteja tudo tranquilo. Estou passando aqui apenas para mandar um abraço. Por aqui, cada dia melhor. Carinho para todos”, disse Kayky, encerrando com uma mensagem carinhosa.

Em abril, o artista voltou a usar as mídias sociais e abordou pela primeira vez sua condição de saúde após o acidente. “Tenho dois parafusos grandes no quadril, mas não sinto dor. O desconforto está ao segurar o guidão, devido às cicatrizes, acho que levei cerca de 50 pontos […] Estou me recuperando gradualmente, estou retornando, pedalar é uma atividade que aprecio muito e me faz muito bem. Deus é misericordioso o tempo todo! Desejo que esteja tudo bem com você onde quer que esteja! Eu te amo”, declarou na ocasião.

Na madrugada de 2 de setembro de 2023, Kayky Brito foi vítima de um acidente na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em decorrência do incidente, o artista precisou ficar hospitalizado por 27 dias devido a um quadro de politraumatismo e traumatismo cranioencefálico.

O post Kayky Brito surpreende fãs ao revelar novidades sobre sua saúde pós-acidente apareceu primeiro em EGOBrazil .