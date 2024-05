Juliette vira meme nas redes sociais ao ignorar tradição em cerimônia de casamento Na última noite de sábado, Juliette experimentou muita alegria e animação! A vitoriosa do reality show ‘Big Brother Brasil 2021’ participou do casamento de uma de suas grandes amigas da faculdade e aproveitou intensamente cada instante da celebração. Um dos momentos mais comentados pelos seus seguidores foi quando a noiva jogou o buquê. As mulheres […]O post Juliette vira meme nas redes sociais ao ignorar tradição em cerimônia de casamento apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Juliette vira meme nas redes sociais ao ignorar tradição em cerimônia de casamento