Tiago Ghidotti L7nnon, Matheus Fernandes, Dilsinho, MC Daniel, entre outros chegam para o Futebol Solidário no Domingão

Hoje, domingo, dia 26 de maio, o Maracanã se torna palco de solidariedade e união. O evento “ Futebol Solidário no Domingão ” ganha destaque com a participação de renomados jogadores de futebol e artistas, todos unidos em uma causa nobre: arrecadar doações para auxiliar as vítimas das recentes chuvas que assolaram o estado do Rio Grande do Sul.

A partida, marcada para as 16h, promete reunir um elenco de estrelas tanto dos gramados quanto dos palcos, com o objetivo de levantar fundos e incentivar a solidariedade em prol do povo gaúcho.

Ronaldinho Gaúcho e Cafu foram designados como capitães dos times, que levarão os nomes de União e Esperança, respectivamente. Sob o comando de Dorival Júnior e Mano Menezes , as equipes prometem oferecer um espetáculo de futebol de alta qualidade em um gesto de apoio à comunidade gaúcha.

Entre os confirmados para o jogo, destacam-se nomes como D’Alessandro , Djalminha, Bebeto, Nenê, Petkovic, e muitos outros, incluindo tanto jogadores em atividade quanto lendas do esporte. Além disso, uma constelação de artistas como Ludmilla , Wesley Safadão, Matheus Fernandes, Thiaguinho , e MC Daniel também marcará presença no evento.

A arbitragem será compartilhada entre Raphael Claus e Anderson Daronco , cada um apitando um tempo da partida solidária.

A iniciativa conta com o apoio da Globo, que doará a receita da comercialização dos patrocínios da transmissão para os projetos apoiados pela plataforma Para Quem Doar. Além disso, o valor da venda dos ingressos será integralmente destinado à Central Única de Favelas.

O evento será transmitido pela TV Globo , com um pré-jogo de 40 minutos diretamente do estádio, sob o comando de Luciano Huck , seguido da narração de Luis Roberto durante a partida. Já no Sportv, Gustavo Villani será responsável por transmitir as emoções do evento aos assinantes do canal, com um pré-jogo estendido de duas horas.

O “Futebol Solidário no Domingão” é uma iniciativa promovida pela Globo em parceria com a CBF, Flamengo, Prefeitura do Rio e Jogo das Estrelas, demonstrando que, juntos, podemos fazer a diferença e ajudar aqueles que mais precisam em momentos difíceis.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por EGOBrazil (@egobrazil)

Fotos: Roberto Filho / Brazil News

O post L7nnon, Matheus Fernandes, Dilsinho, MC Daniel, entre outros chegam para o Futebol Solidário no Domingão apareceu primeiro em EGOBrazil .