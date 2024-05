Fiuk surpreende ao revelar outros segredos sobre sua vida amorosa Em entrevista descontraída ao canal Surubaum no Youtube, comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, o ator, cantor e ex-BBB Fiuk abriu o jogo sobre sua vida amorosa e revelou ter tido relacionamentos com homens no passado. Sem papas na língua, Fiuk declarou: “Já fiz umas zoeiras mais novo, com amigos e outras amigas. Brinca […]O post Fiuk surpreende ao revelar outros segredos sobre sua vida amorosa apareceu primeiro em EGOBrazil.

