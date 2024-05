Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Cancelamento inesperado de Simone Mendes gera revolta e caos entre os fãs

Simone Mendes foi adicionada à longa lista de artistas que precisaram cancelar seus shows. Através de uma publicação nas redes sociais, a artista sertaneja informou que sua apresentação na ExpoAgro , em Franca , que estava programada para este sábado (25), teve que ser cancelada devido ao descumprimento de cláusulas contratuais por parte da empresa contratante.

A empresa RSS Produções Artísticas e de Entretenimento , que cuida da carreira da cantora Simone Mendes , comunicou o cancelamento do show que estava marcado para ocorrer em Franca, no sábado à noite (25), conforme informado pela assessoria de imprensa da irmã de Simaria Mendes.

Por não terem sido cumpridas as cláusulas contratuais de responsabilidade por parte do contratante, a cantora Simaria Mendes não fará sua apresentação no parque de Exposições Fernando Costa .

Simaria Mendes expressou sua tristeza pelo ocorrido e aguarda ansiosa para rever em breve seus fãs da cidade e arredores. A decisão de cancelamento, entretanto, acabou prejudicando os fãs da artista.

Segundo informações do site Sampi, um admirador da artista entrou em contato com a Central de Polícia Judiciária às 21h30 para formalizar uma queixa contra a organização do evento. A pessoa, que foi informada poucos minutos antes do início da apresentação que o espetáculo de Simone Mendes havia sido cancelado, teria sido negada quando solicitou o reembolso parcial dos bilhetes.

A ExpoAgro anunciou por meio de suas redes sociais que os ingressos serão reembolsados a partir da segunda-feira seguinte (27).

Devido a circunstâncias imprevistas, o show da cantora Simone Mendes , programado para sábado passado, dia 25, foi cancelado.

Já a apresentação da dupla Rionegro & Solimões está CONFIRMADA para o mesmo evento.

As informações sobre a política de reembolso para aqueles que optarem por não comparecer no sábado serão divulgadas na segunda-feira, dia 27.

