Celebridades prestigiam show bombástico de Luísa Sonza em São Paulo

Na última sexta-feira, dia 24 de maio, São Paulo foi palco de um dos eventos mais aguardados da semana: o show da talentosa Luísa Sonza e o Espaço Unimed foi o cenário perfeito para uma noite de música, energia e, é claro, presenças ilustres. Entre os convidados especiais que marcaram presença, alguns dos nomes do mundo do entretenimento brasileiro fizeram questão de prestigiar o espetáculo.

Um dos casais mais queridos da mídia, Pepita e seu esposo Kayque Nogueira , foram vistos juntos, esbanjando estilo e simpatia. Pepita , conhecida não apenas por sua música envolvente, mas também por sua personalidade autêntica, certamente trouxe ainda mais brilho ao evento com sua presença ao lado do amado.

Outra figura que não passou despercebida foi a ex-BBB Gleici Damasceno . A influenciadora digital e ex-participante do reality show mais famoso do Brasil esbanjou elegância e carisma enquanto prestigiava o show de Luísa Sonza . Sua presença, sem dúvida, adicionou um toque extra de glamour à noite.

Além desses nomes, a advogada e comunicadora Carol Novaes também marcou presença, irradiando energia e alegria por onde passava. Sua presença foi um verdadeiro bônus para a noite, acrescentando ainda mais brilho ao já estelar evento.

E quem poderia esquecer da mega influenciadora Rainha Mattos ? Com milhares de seguidores nas redes sociais e um estilo único, Rainha Mattos é presença garantida nos eventos mais badalados da cidade. Sua participação no show de Luísa Sonza certamente causou burburinho entre os fãs e admiradores, que não perderam a oportunidade de registrar cada momento compartilhado pela influenciadora.

Além desses nomes, diversas outras personalidades também estiveram presentes, fazendo da noite um verdadeiro desfile de talento e carisma. O show de Luísa Sonza não apenas encantou os fãs com sua performance impecável, mas também serviu como um ponto de encontro para algumas das figuras mais influentes do mundo do entretenimento brasileiro.

Sem dúvida, uma noite memorável que ficará na lembrança de todos os presentes.

Fotos: Patricia Devoraes / Brazil News

