Sem papas na língua: Zé Felipe abre o jogo sobre atração de Virgínia Fonseca e choca os fãs Quando Zé Felipe abriu sua caixa de perguntas e respostas no Instagram, logo foi perguntado sobre o programa recente de sua esposa, Virgínia Fonseca, no SBT. Com grande orgulho da nova apresentadora, o cantor elogiou o trabalho de sua amada de forma entusiástica. “Meu, tô radiante, tô radiante, acredito que a Virgínia tem um dom […]O post Sem papas na língua: Zé Felipe abre o jogo sobre atração de Virgínia Fonseca e choca os fãs apareceu primeiro em EGOBrazil.

